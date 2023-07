La forte pioggia ha costrtto molte persone a lasciare le proprie abitazioni

Il fango invade le strade della Hudson Valley di New York. Le forti piogge hanno costretto ad evacuare il Nord-Est. Una persona è annegata mentre cercava di uscire di casa. Diverse abitazioni e attività commerciali sono state allagate. Annunciato lo stato di emergenza per la Contea di Orange. Secondo i funzionari, la tempesta avrebbe già provocato danni per decine di milioni di dollari.

