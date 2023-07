Evacuate 12 abitazioni a Rolling Hills Estates

Dodici case sono state evacuate nell’area di Los Angeles dopo che un forte spostamento del terreno le ha messe a rischio di crollo. E’ successo a Rolling Hills Estates, una città a 30 chilometri a sud di LA. Oltre a quelle evacuate, ad alcune case è stato chiuso il gas per cercare di evitare che si verificasse un incidente. I funzionari non sanno ancora cosa abbia causato lo smottamento del terreno. NO RE-SALE, RE-USE OR ARCHIVE

