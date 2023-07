È successo durante un alterco con un altro detenuto. Le sue condizioni sarebbero stabili

Larry Nassar, ex medico della nazionale statunitense di ginnastica, è stato accoltellato alla schiena e al petto durante un alterco con un altro detenuto in una prigione federale della Florida. Nassar si trova in carcere dopo essere stato condannato per aver abusato sessualmente di alcune ginnaste, comprese alcune medagliate olimpiche. Due fonti informate hanno spiegato all’Associated Press che l’accoltellamento è avvenuto domenica al penitenziario di Coleman, in Florida. Le condizioni di Nassar sarebbero stabili.

