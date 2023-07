Conferenza stampa congiunta a Berlino della ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, insieme all'omologo marocchino Bourita

Germania e Marocco vogliono rafforzare la loro cooperazione, in particolare per quanto riguarda la questione dei conflitti come quello nel Sahara occidentale. Lo ha affermato la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, in occasione della conferenza stampa congiunta a Berlino con il suo omologo marocchino, Nasser Bourita, giovedì scorso. Baerbock ha sottolineato, in particolare, che il piano di autonomia del Marocco presentato nel 2007 per la regione del Sahara può costituire una base importante per trovare una soluzione che possa essere accettata da tutte le parti coinvolte nel conflitto. Bourita, a sua volta, ha evidenziato come il governo marocchino sta continuando a collaborare con le Nazioni Unite per trovare una soluzione diplomatica. “Stiamo lavorando per trovare una soluzione nel quadro delle Nazioni Unite e insieme sosteniamo gli sforzi dell’inviato speciale Staffan de Mistura. Il Marocco sta cercando una soluzione a questo problema nel quadro del progetto di autonomia che abbiamo presentato. Stiamo lavorando con il signor de Mistura, con le Nazioni Unite nel loro insieme, per trovare una soluzione a questo conflitto regionale che ormai si trascina inutilmente da 40 anni”, ha affermato Bourita, la cui visita segue quella di Baerbock in Marocco lo scorso agosto. In quella occasione è stato stabilito un dialogo strategico tra i due Paesi, dopo le tensioni seguite alle critiche da parte tedesca relativamente alla sovranità marocchina esercitata sul Sahara occidentale, riconosciuta dall’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Rabat aveva definito queste osservazioni come “ostili”. È previsto che il dialogo strategico tra i due Paesi si svolga ogni due anni alternativamente in Marocco e in Germania, sotto la presidenza dei ministri degli Esteri di entrambi i Paesi. La regione del Sahara occidentale è stata rivendicata dal Marocco e dal popolo Sahrawi, guidato dal Fronte Polisario (dallo spagnolo Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro), successore del Movimento di Liberazione del Sahara. Il Fronte Polisario si batte per un referendum sull’indipendenza e ha il sostegno delle Nazioni Unite.​​​​​​​ La ministra degli Esteri tedesca ha sottolineato che Berlino sostiene l’opera di mediazione delle Nazioni Unite per una “soluzione politica realistica, pragmatica, duratura e reciprocamente accettabile”. “Sappiamo che la questione del Sahara occidentale è particolarmente centrale per il Marocco. Ribadiamo il nostro sostegno di lunga data al processo guidato dalle Nazioni Unite. È il percorso più promettente per una soluzione politica equa”, ha dichiarato Baerbock.

