Siglato un piano d'azione per l'attuazione del Partenariato strategico multidimensionale tra il ministro degli Esteri di Rabat, Nasser Bourita e il suo omologo italiano, Antonio Tajani

L’Italia ha riconosciuto “gli sforzi seri e credibili” compiuti dal Marocco per raggiungere una soluzione alla questione del Sahara, nel Piano d’azione per l’attuazione del Partenariato strategico multidimensionale tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, firmato mercoledì a Roma.

“L’Italia apprezza favorevolmente gli sforzi seri e credibili compiuti dal Marocco”, come si evince dalla risoluzione 2654 del Consiglio di Sicurezza del 27 ottobre 2022, si legge in questo Piano d’Azione, firmato dal Ministro degli Affari Esteri, della Cooperazione Africana e dei Marocchini residenti all’estero, Nasser Bourita e il suo omologo italiano, Antonio Tajani.

Con riferimento all’iniziativa per l’autonomia marocchina, l’Italia ribadisce anche ”il suo sostegno agli sforzi del Segretario generale delle Nazioni Unite per proseguire il processo politico volto a realizzare una soluzione politica, giusta, realistica, pragmatica, duratura e reciprocamente accettabile per la questione del Sahara, che sia sulla base del compromesso ai sensi della delibera 2654”, rileva il documento.

L’Italia, in questo stesso Piano d’azione, ”incoraggia tutte le parti a proseguire il proprio impegno in uno spirito di realismo e di compromesso, nell’ambito di intese coerenti con le finalità ei principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite”.

Il piano d’azione, concluso in continuità con la Dichiarazione Congiunta firmata, a Rabat, il 1° novembre 2019, costituisce una concreta attuazione del Partenariato Strategico multidimensionale tra Marocco e Italia; un partenariato orientato al dialogo permanente e alla cooperazione pratica e reciprocamente vantaggiosa tra i due paesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata