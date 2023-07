Tra le vittime anche tre vittime, i soccorritori stanno verificando la presenza di eventuali ulteriori vittime

La polizia sudafricana ha reso noto che 16 persone, fra cui tre bambini, sono morte a causa di una fuga di gas in una baraccopoli nella città di Boksburg, nella periferia orientale di Johannesburg. Secondo i servizi di emergenza invece i decessi sarebbero 24. La fuga di gas ora si è interrotta e i soccorritori stanno verificando la presenza di eventuali ulteriori vittime mentre due persone sono state ricoverate in ospedale per le cure opportune.

