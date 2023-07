Le immagini, virali sui social, hanno scatenato l'indignazione nel paese

Un gruppo di agenti armati in borghese, incaricati di proteggere il vicepresidente del Sudafrica, Paul Mashatile sono stati ripresi in un video mentre trascinavano un uomo fuori da un’auto, lo prendevano a calci e gli calpestavano la testa, prima di salire su un suv nero e allontanarsi, lasciando l’uomo immobile sulla strada. Le immagini mostrano anche gli agenti mentre prendono a calci anche un altro uomo, che tiene le mani sopra la testa per proteggersi. Nel video si vede anche un terzo uomo che giace sul ciglio della strada. Non è chiaro se anche lui sia stato picchiato. Le immagini, registrate da una persona a bordo di un’altra auto e pubblicate su Twitter, hanno scatenato l’indignazione nel Paese. Nel pestaggio sono stati coinvolti almeno sette agenti di polizia, alcuni dei quali in giacca e cravatta, e il video mostra almeno tre di loro che prendono a calci e pestano i due uomini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata