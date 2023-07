Il Cremlino attacca Kiev parlando di "atto terroristico", interessata anche la zona dell'aeroporto di Vnukovo

Due droni sono stati intercettati e abbattuti nei cieli sopra la regione di Mosca e uno nella vicina regione di Kaluga. Lo riferisce la Tass, citando i servizi di emergenza. Non ci sono dati su eventuali vittime. Secondo le informazioni preliminari, i tre droni si stavano dirigendo verso Mosca in momenti diversi. Ora i servizi operativi stanno lavorando nell’area in cui sono caduti i relitti dei droni.

Sindaco di Mosca conferma attacco droni

“Oggi è stato fatto un altro tentativo di attacco da parte di droni ucraini” nella “regione di Mosca”. Al momento “gli attacchi sono stati respinti dalle forze di difesa aerea, tutti gli UAV rilevati sono stati eliminati. Per motivi di sicurezza, alcuni voli sono stati temporaneamente deviati dall’aeroporto di Vnukovo. Alle 8 vengono revocate le restrizioni sui voli nell’area dell’aeroporto di Vnukovo. Non si registrano vittime o feriti e sul posto sono presenti i soccorsi”. Così il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, su Telegram.

Mosca: “Sventato attacco Kiev con 5 droni in regione capitale”

Cinque droni che sarebbero stati lanciati dalle forze ucraine sulla regione di Mosca sono stati abbattuti. Lo ha riferito il ministero russo della Difesa. Lo riporta la Tass. “Questa mattina è stato sventato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico da parte di cinque veicoli aerei senza pilota contro oggetti nella regione di Mosca e Nuova Mosca. Quattro droni ucraini nel territorio di Nuova Mosca sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea. Un altro drone è stato soppresso grazie ai sistemi di guerra elettronica e si è schiantato nel distretto di Odintsovo nella regione di Mosca”, scrive il ministero.

Mosca: “Attacco Kiev con droni è atto terroristico”

La portavoce del ministero russo degli Esteri, Maria Zakharova, ha definito un “atto di terrorismo” il tentato attacco con droni, ritenuto opera delle forze ucraine, nel territorio della regione di Mosca. “Il tentativo da parte del regime di Kiev di attaccare l’area in cui si trovano infrastrutture civili, compreso l’aeroporto, che tra l’altro accetta voli stranieri, è un altro atto di terrorismo”, ha scritto Zakharova su Telegram. “Considerando che Zelensky sta compiendo questi attacchi terroristici con armi fornite dall’Occidente o acquistate con fondi occidentali, questo è terrorismo internazionale”, ha aggiunto. “La comunità mondiale deve rendersi conto che Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia – membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite – finanziano il regime terroristico”, conclude la portavoce.

