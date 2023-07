Lo ha annunciato il sindaco della città occupata di Enerhodar, Dmytro Orlov

Il giorno numero 494 della guerra in Ucraina si apre con l’allarme dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia: alcuni dipendenti della struttura che collaborano con i russi e del personale dell’agenzia russa Rosatom, per un totale di 100 specialisti, hanno lasciato la città occupata di Enerhodar. Ad annunciarlo il sindaco della città stessa, Dmytro Orlov, in una dichiarazione a Ukrainske Radio rilanciata da Ukrainska Pravda e Kiev Independent. Il primo cittadino afferma che attualmente si trovano nella città di Enerhodar circa 5mila-6mila dipendenti della centrale nucleare che sono ostaggio dell’esercito russo, e aggiunge che le autorità occupanti non permettono loro di lasciare la città: d’altra parte, se non firmano un contratto con Rosatom, non possono lavorare perché i loro pass sono bloccati. Secondo lo stesso Orlov, a Enerhodar non ci sono rifugi in caso di esplosione della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Lo scorso 22 giugno il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che, secondo informazioni di intelligence, la Russia starebbe valutando un attacco terroristico alla struttura.

Morta Victoria Amelina, scrittrice ferita a Kramatorsk

La scrittrice ucraina Victoria Amelina è morta l’1 luglio scorso dopo essere stata gravemente ferita in un attacco missilistico russo su Kramatorsk. Lo riporta Kyiv Independent. Amelina era a Kramatorsk con una delegazione di scrittori e giornalisti colombiani il 27 giugno quando le forze russe hanno lanciato due missili Iskander sulla città, colpendo un famoso ristorante del centro. Kramatorsk si trova a circa 55 chilometri dalla linea del fronte a Bakhmut nell’oblast di Donetsk. È stato un obiettivo frequente dei missili russi e una stazione di passaggio per le truppe ucraine. Almeno 12 persone sono state uccise e altre 60 sono rimaste ferite nell’attacco di Kramatorsk. Diversi media avevano successivamente scritto che Amelina era tra i feriti.

“Medici e paramedici a Kramatorsk e Dnipro hanno fatto tutto il possibile per salvarle la vita, ma le ferite sono state fatali“, si legge nella dichiarazione dell’associazione degli scrittori dell’Ucraina (Pen). Victoria Amelina era nata il 1 gennaio 1986 a Leopoli. Mentre era ancora a scuola, si è trasferita in Canada con suo padre, ma presto ha deciso di tornare in Ucraina. Nel 2007 si è laureata presso il Politecnico di Leopoli con un master. Ha pubblicato il suo primo romanzo, The November Syndrome, o Homo Compatiens, nel 2014. La scorsa primavera, Amelina aveva deciso di lavorare per denunciare crimini di guerra, unendosi all’organizzazione per i diritti umani Truth Hounds. Aveva documentato i crimini di guerra russi sui territori disoccupati nelle parti orientali, meridionali e settentrionali dell’Ucraina.

Amministrazione Sumy: forze russe bombardano 8 aree urbane

Le forze russe hanno bombardato otto aree nei territori di Sumy il 2 luglio scorso, sparando oltre 110 colpi con vari tipi di armi. Lo ha riferito l’amministrazione militare del distretto di Sumy su Telegram. Secondo il post, la Russia ha bombardato le comunità di Bilopillia, Khotin, Krasnopillia, Yunakivka, Hlukhiv, Shalyhyne, Putyvl e Myropillia. Le forze russe hanno usato artiglieria e mortai per prendere di mira la comunità di Krasnopillia, danneggiando due residenze private. La comunità di Bilopillia nella parte centrale dell’oblast di Sumy, spesso la più colpita dai bombardamenti di Mosca, è stata attaccata con esplosivi. Nella comunità di Putyvl un’abitazione privata è stata distrutta e un’altra è stata danneggiata a seguito di un attacco di mortaio. Non sono state, in ogni caso segnalate vittime a seguito dei raid. Sumy si trova al confine nord-orientale dell’Ucraina con la Russia. È stata l’obiettivo di bombardamenti e attacchi russi da quando parti del territorio sono state liberate dalle truppe russe all’inizio di aprile del 2022.

