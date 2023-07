Colpito il campo profughi in Cisgiordania, oltre un centinaio i feriti. Abbas: "Crimine di guerra"

Sono saliti a 10 i palestinesi morti nel raid dell’esercito israeliano di ieri nella città e nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia Wafa che cita l’ultimo aggiornamento sul bilancio delle vittime del ministero palestinese della Salute. Tra i palestinesi rimasti uccisi ci sono il 17enne Mustafa Nidal Qassem, deceduto a causa delle ferite riportato, e un altro uomo il cui corpo è stato ritrovato nei campi dallo staff di Mezzaluna Rossa. I feriti sono oltre 100.

Abbas a Onu: “Costringere Israele a fermare evacuazione Jenin”

Il presidente palestinese, Mahmud Abbas, ha esortato le Nazioni Unite e la comunità internazionale a intervenire “con urgenza” per costringere Israele a fermare l’evacuazione degli abitanti del campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Lo riportano i media arabi. Secondo Abbas si tratta di “un crimine” che si aggiunge a quelli “dell’occupazione”. Secondo Abbas non ritenere Israele responsabile lo incoraggia a compiere altre azioni di questo genere. Nella giornata di ieri un’operazione compiuta dalle forze israeliane a Jenin ha portato alla morte di 10 palestinesi.

