Sono 10 i palestinesi morti nel raid dell’esercito israeliano in corso da lunedì nella città e nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Lo riporta l’agenzia Wafa che cita l’ultimo aggiornamento sul bilancio delle vittime del ministero palestinese della Salute. L’operazione potrebbe durare meno del previsto, ha fatto sapere il portavoce dell’esercito, il generale Daniel Hagari, spiegando che sono stati raggiunti già diversi obiettivi, in tema di sequestro e distruzione di infrastrutture terroristiche, armi e esplosivi, rinvenuti anche nella moschea di Al-Ansar. 120 gli arresti effettuati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata