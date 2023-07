Finora nessun arresto, la polizia è al lavoro per identificare il colpevole

Almeno due persone sono state uccise e 28 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta nel sud-est di Baltimora, nello Stato americano del Maryland, nel corso di una festa nel quartiere Brooklyn della città. La sparatoria è avvenuta poco dopo le 12.30 di domenica 2 luglio, quando almeno due persone hanno aperto il fuoco. Nessun arresto è stato finora effettuato e non è ancora chiaro se la sparatoria sia legata a un fatto casuale. La polizia è al lavoro per identificare il colpevole e il movente.

