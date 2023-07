Nel semestre di presidenza, iniziato oggi, Madrid sarà coinvolta nel processo riguardante l'adesione del Paese all'Ue

Il premier spagnolo Pedro Sanchez è arrivato in Ucraina, a Kiev, dove si è recato in occasione dell’inizio della presidenza spagnola del Consiglio dell’Ue. Il leader iberico è atteso al Parlamento ucraino dove si rivolgerà alla plenaria. Successivamente, incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky nel palazzo presidenziale. Sanchez ha indicato che la guerra in Ucraina sarà una grande priorità della presidenza di turno spagnola. Per Sanchez si tratta del terzo viaggio in Ucraina dall’inizio della guerra. Il primo è stato nell’aprile del 2022 insieme alla premier danese Mette Frederiksen, e il secondo alla vigilia del primo anniversario dell’inizio del conflitto, il 23 febbraio. La visita di oggi si svolge nel mezzo della controffensiva ucraina e a solo una settimana dalla ribellione del gruppo Wagner. Nel semestre di presidenza, iniziato oggi, Madrid sarà coinvolta nel processo riguardante l’adesione dell’Ucraina all’Ue. A ottobre, la Commissione europea presenterà una relazione sui progressi compiuti in questo senso dal Paese, per verificare se le richieste europee siano state soddisfatte.

