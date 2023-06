Respinta la cancellazione. Colpo duro anche per i diritti Lgbtqi+. Ira del presidente americano: "La battaglia non è finita"

La Corte Suprema ha stabilito che l’amministrazione Biden ha oltrepassato la sua autorità nel tentativo di cancellare 400 miliardi di dollari di prestiti agli studenti, che interessava milioni di americani. La decisione, per 6 voti contro 3, con la maggioranza dei giudici conservatori, ha di fatto bloccato il piano da 400 miliardi di dollari annunciato dal presidente Joe Biden l’anno scorso, lasciando i mutuatari in bilico per i rimborsi che dovrebbero riprendere alla fine dell’estate. La Corte ha affermato che l’amministrazione ha bisogno dell’approvazione del Congresso prima di intraprendere un programma così costoso. La maggioranza ha respinto le argomentazioni secondo cui una legge bipartisan del 2003 sui prestiti agli studenti forniva l’autorità rivendicata da Biden.

Biden: “Decisione Corte Suprema indebolisce leggi contro discriminazioni”

“La decisione indebolisce le leggi di lunga data che proteggono tutti gli americani dalla discriminazione negli alloggi pubblici, comprese le persone di colore, le persone con disabilità, le persone di fede e le donne”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo la sentenza della Corte Suprema che ha dato ragione a una grafica che si rifiuta di creare siti per i matrimoni omosessuali in quanto cristiana. “In America, nessuna persona dovrebbe subire discriminazioni semplicemente a causa di chi è o di chi ama. La deludente decisione della Corte Suprema mina quella verità fondamentale, e arriva dolorosamente durante il mese del Pride, quando milioni di americani in tutto il paese si uniscono per celebrare i contributi, la resilienza e la forza della comunità LGBTQI+”, ha affermato Biden come riporta il Guardina. “Sebbene la decisione del tribunale riguardi solo i design originali espressivi”, ha aggiunto il presidente americano, “sono profondamente preoccupato che la decisione possa invitare a una maggiore discriminazione nei confronti degli americani LGBTQI+“.

Biden: “La battaglia su debito studentesco non è finita”

“Questa battaglia non è finita. Avrò altro da annunciare quando mi rivolgerò alla nazione questo pomeriggio”. È quanto scrive il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in un tweet, dopo la decisione della Corte Suprema che ha bocciato il suo piano per la cancellazione di 400 miliardi di dollari di debito studentesco. La sentenza è stata definita dallo stesso Biden “impensabile”.

Unthinkable. This fight isn’t over. I’ll have more to announce when I address the nation this afternoon. https://t.co/wGBuwBySB7 — President Biden (@POTUS) June 30, 2023

