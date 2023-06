Il cantante americano sarà sul palco degli I-Days di Milano venerdì sera

Nessuna incrimazione per Travis Scott, finito al centro di un’indagine penale sulla calca mortale che uccise 10 persone a un suo concerto del 2021, il festival Astroworld a Houston. I pubblici ministeri e un avvocato del rapper hanno riferito che un gran giurì ha rifiutato di incriminarlo. Il legale Kent Schaffer ha detto anche che l’artista non ha mai incoraggiato le persone a fare qualcosa che provocasse lesioni a qualcuno. La polizia di Houston e i funzionari federali avevano aperto un’indagine per verificare se Scott, promotore del concerto, avesse disposto di misure di sicurezza sufficienti. Proprio oggi, venerdì 30 giugno, Travis Scott si esibirà per la prima volta dal vivo in Italia agli I-Days Milano Coca Cola, all’Ippodromo Snai La Maura.

