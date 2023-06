Folle enormi nella città santa per l'annuale pellegrinaggio

I pellegrini musulmani che partecipano all’annuale Hajj a La Mecca, in Arabia Saudita, lanciano sassi contro i pilastri che rappresentano il Diavolo, un gesto simbolico di allontanamento del male. Folle enormi di fedeli islamici hanno raggiunto a piedi o in autobus il vasto complesso di Jamarat, appena fuori dalla città santa, dove grandi ponti pedonali conducono davanti a tre grandi pilastri.Il rituale è una rievocazione della storia del profeta Ibrahim – Abramo nelle tradizioni cristiane ed ebraiche – che si dice abbia scagliato pietre contro Satana per resistere alle tentazioni.

