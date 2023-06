Ne parla nel podcast 'Tea Talks with the Duchess and Sarah'

Sarah Ferguson, Duchessa di York, è stata sottoposta a un intervento chirurgico dopo che le è stato diagnosticato un cancro al seno. Un portavoce ha dichiarato che alla 63enne è stato diagnosticato un cancro al seno allo stadio iniziale in seguito a una mammografia di routine. Il portavoce afferma che l’intervento è stato un successo e la prognosi di Sarah è buona. Domenica è stata dimessa dall’ospedale King Edward VII di Londra per recuperare a casa a Windsor.

Sarah, ex moglie del principe Andrea e madre delle principesse Beatrice ed Eugenie, ha parlato della diagnosi nel suo nuovo podcast, ‘Tea Talks with the Duchess and Sarah’, uscito oggi (lunedì). E’ stato registrato prima dell’operazione. Un tempo bersaglio preferito dei tabloid britannici, Sarah Ferguson ha già pubblicato le sue memorie e ha scritto una serie di libri per bambini e un romanzo storico.

