Gli attivisti ambientalisti hanno manifestato a Place de la Republique a Parigi, dove si tiene un summit internazionale sulla finanza e l’ambiente organizzato dal presidente francese Emmanuel Macron. “Fate pagare chi inquina” recita uno degli striscioni dei dimostranti che chiedono una carbon tax e un’esclusione di chi finanzia l’energia fossile da qualunque patto per il clima. In piazza anche la giovane attivista svedese Greta Thunberg e uno dei volti di Fridays for Futures, l’ugandese Patience Nabukala.

