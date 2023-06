“Oggi mi diplomo, il che significa che non potrò più scioperare a scuola per il clima. Questo è quindi l’ultimo sciopero scolastico per me e immagino di dover scrivere qualcosa in questo giorno”. Così Greta Thunberg su Twitter postando le foto della “protesta numero 251” per il clima davanti alla sua scuola. La protesta di Greta sui cambiamenti climatici, da cui è nato il movimento Fridays for future, è iniziata nel 2018, quando la giovane attivista svedese decise di non frequentare la scuola sino alla data delle successive elezioni politiche nel suo Paese per prendere posizione dopo le anomale ondate di calore che avevano interessato la Svezia nella precedente estate.

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

Thread🧵 pic.twitter.com/KX8hHFDyNG

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) June 9, 2023