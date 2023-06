Il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto una 'to-do-list' con obiettivi da monitorare nel tempo

Due giorni di vertice per un nuovo patto di finanziamento globale a Parigi, con un focus sul clima, con l’obiettivo di aiutare i Paesi in via di sviluppo ad affrontare anche il tema del cambiamento climatico. Il meeting non può dare mandati precisi ma il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto una ‘to-do-list’ con obiettivi da monitorare nel tempo.

Le immagini degli arrivi al summit, tra gli altri, di Yoshimasa Hayashi, ministro degli Esteri giapponese, del cancelliere tedesco Olaf Scholz, di Cyril Ramaphosa, presidente del Sudafrica.

