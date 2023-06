Cerimonia in grande stile sul prato sud della residenza del presidente americano

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro indiano Narendra Modi hanno inaugurato la visita di Stato del leader di New Dehli giovedì lanciando nuove partnership nei settori della difesa, della produzione di semiconduttori e in altri settori. L’intento è di rafforzare le relazioni cruciali, anche se complicate, tra i loro Paesi. Migliaia di persone si sono radunate sul prato sud della Casa Bianca prima della cerimonia formale di benvenuto, ascoltando le esibizioni della violinista Vibha Janakiraman e del gruppo a cappella Penn Masala in attesa dell’arrivo di Modi.

