Sono terminate le operazioni di soccorso a Balasore, nell’India orientale, dove ieri un treno passeggeri è deragliato scontrandosi con un treno merci. I morti accertati sono almeno 261, mentre i feriti sono oltre 900. Secondo i responsabili, non sono stati trovati altri sopravvissuti tra i rottami dei vagoni deragliati.

Il premier indiano Modi, che ha visitato alcuni feriti ricoverati in ospedale, si è detto addolorato per l’incidente, rivolgendo un pensiero alle famiglie in lutto. Anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso cordoglio per le vittime.

