Il presidente americano, parlando della vicenda dei 'palloni-spia': "Quando i dittatori non sanno cosa sia accaduto, questo gli crea imbarazzo"

Il presidente, americano, Joe Biden ha paragonato l’omologo cinese, Xi Jinping, ai dittatori durante una raccolta fondi politica in California. Lo riporta la Cnn. “Il motivo per cui Xi Jinping si è molto arrabbiato quando ho abbattuto quel pallone con dentro due vagoni pieni di equipaggiamento da spia è che non sapeva che fosse lì. No, sono serio. Questo crea grande imbarazzo nei dittatori, quando non sanno cosa sia successo“, ha detto Biden.

La vicenda cui si riferisce Biden è quella dell’abbattimento del pallone spia cinese che aveva sorvolato lo spazio aereo statunitense.Le parole del presidente americano arrivano nel giorno successivo alla visita in Cina del segretario di Stato, Antony Blinken, che dopo aver visto Xi aveva parlato di “progressi” nei difficili rapporti con Pechino.

