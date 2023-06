Il robot inviato per le ricerche si è immerso e sta raggiungendo il fondo dell'Oceano

Sono esaurite le 96 ore di ossigeno che teoricamente erano garantite all’interno del Titan, il sommergibile scomparso mentre andava a visitare il relitto del Titanic. Le ricerche stanno continuando: a bordo c’erano 5 persone, tra le quali il miliardario Hamish Harding.

Alcuni esperti sostengono però che potrebbe esserci più ossigeno in caso di ipotermia o addormentamento dei passeggeri a bordo. Sembra però sempre più difficile che possano essere trovati vivi.

Il robot inviato per le ricerche si è immerso e sta raggiungendo il fondo dell’Oceano. Ai suoi uditi ieri, però, non è seguito alcun ritrovamento.

Come funziona il robot

Le luci e le telecamere che Victor 6000 ha a bordo consentiranno al team sulla nave di superficie di vedere in tempo reale cosa si trova sul fondo dell’oceano a una distanza approssimativamente equivalente a un piccolo campo da tennis. Lavorando in turni di quattro ore, un team di due piloti navigherà e controllerà il suo movimento da una sala di controllo a bordo della nave di superficie, l’Atalante. Il sommergibile francese ha anche due bracci meccanici capaci di manovre estremamente delicate come il taglio o la rimozione di detriti.

