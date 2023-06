Wendy Rush, la moglie di Stockton Rush, era pronipote di Isidor e Ida Strauss

Wendy Rush, la moglie di Stockton Rush, ceo della compagnia di spedizioni OceanGate che si trova a bordo del sommergibile disperso nell’Atlantico nell’ambito di una spedizione per ammirare il relitto del Titanic, è pronipote di Isidor e Ida Straus, coppia di viaggiatori di prima classe morti nell’affondamento del Titanic nel 1912. Lo riporta la Bbc. OceanGate è la società organizzatrice del viaggio del sommergibile disperso. Stockton e Wendy Rush si sono sposati nel 1986 e lei, secondo quanto riporta la sua pagina LinkedIn, è direttrice delle comunicazioni di OceanGate e ha partecipato a tre spedizioni per vedere il relitto del transatlantico affondato nel 1912.

Bbc riporta che gli Straus erano tra i passeggeri più ricchi del Titanic. Isidor e suo fratello Nathan erano co-proprietari dei grandi magazzini Macy. I sopravvissuti ricordano di aver visto Isidor rifiutare un posto su una scialuppa di salvataggio dicendo che non sarebbe salito finché tutte le donne e i bambini non fossero saliti; e Ida, sua moglie da 40 anni, si rifiutò di andare senza il marito. I due furono poi visti abbracciati mentre la nave affondava. La Bbc sottolinea che una versione romanzata di questa scena è stata rappresentata nel film del 1997, che mostra una coppia abbracciata a letto mentre l’acqua sale intorno a loro. Secondo gli archivi del New York Times, il corpo di Isidor fu recuperato in mare circa due settimane dopo l’affondamento, mentre i resti di Ida non furono mai ritrovati.

