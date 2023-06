L'annuncio del presidente del Brasile al termine della sua visita in Italia

Il Brasile darà il suo appoggio alla candidatura di Roma a Expo 2030. Lo ha annunciato il presidente brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva, che ha tenuto oggi una conferenza stampa al termine del suo viaggio in Italia. Ieri Lula era stato in Campidoglio dove aveva incontrato il sindaco Roberto Gualtieri, suo amico personale. Il primo cittadino di Roma si era recato anche in Brasile per andare a trovare Lula quando l’attuale leader brasiliano si trovava in carcere.

