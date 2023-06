A Novembre gli stati membri dell'Assemblea generale del Bie voteranno a scrutinio segreto ed eleggeranno il paese ospitante

Saranno tre le città candidate prese in considerazione per ospitare Expo 2030. Si tratta di Busan per la Corea, Roma per l’Italia e Riad per l’Arabia Saudita. E’ quanto si legge in una nota del Bureau International des Expositions. I tre progetti sono stati ritenuti dal Comitato Esecutivo del Bie come “fattibili e conformi alle regole dell’Organizzazione”. Resta esclusa invece la città Ucraina di Odessa. Nel novembre 2023, durante la 173esima Assemblea generale del Bie, gli stati membri voteranno a scrutinio segreto ed eleggeranno il paese ospitante dell’Expo 2030 “secondo la regola uno Stato, un voto”, viene precisato nel comunicato.

