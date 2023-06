Lo ha stabilito il giudice che presiede il caso Aileen Cannon, il tycoon ha sempre respinto le accuse

Il processo all’ex presidente americano Donald Trump accusato di detenzione illegale di documenti classificati, prenderà il via il prossimo 14 agosto. Lo ha deciso la giudice federale Aileen Cannon, secondo quanto riportato sull’ordine di programmazione delle sue prossime udienze pubblicato sul registro del tribunale. Lo riportano i media americani. Donald Trump ha sempre respinto le accuse.

Trump: “Non ho restituito subito carte segrete perché ero molto impegnato”

Il presidente americano Donald Trump ha detto in un’intervista a Fox News di non aver restituito subito le carte segrete trovate nella sua residenza di Mar-a-Lago perché “ero molto impegnato“. “Prima di inviare le scatole volevo esaminarle e tirare fuori le mie cose personali”, ha spiegato. Il processo all’ex presidente americano, accusato di detenzione illegale di documenti classificati, prenderà il via il prossimo 14 agosto.

