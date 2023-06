L'ex presidente ha incoraggiato i sostenitori a partecipare alla protesta prevista davanti al tribunale di Miami

Donald Trump è arrivato in Florida nella notte italiana per comparire davanti al tribunale federale di Miami dove deve rispondere delle accuse di aver accumulato illegalmente documenti segreti e di aver ostacolato gli sforzi del Dipartimento di Giustizia per recuperarli. Trump è atteso in tribunale nel pomeriggio di oggi. L’ex presidente ha incoraggiato i sostenitori a partecipare alla protesta prevista davanti al tribunale di Miami, dove affronterà le accuse e si consegnerà alle autorità.

