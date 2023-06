Il miliardario è tra i turisti a bordo del sommergibile scomparso

Anche il miliardario britannico Hamish Harding tra le persone a bordo del sommergibile Titan della OceanGate Expeditions disperso nell’oceano Atlantico, al largo del continente americano. Harding è un appassionato esploratore: nel 2019 è stato direttore della missione e pilota della missione One More Orbit, che ha stabilito la più veloce circumnavigazione della Terra in aereo su entrambi i poli geografici. Il 5 marzo 2021 Harding si è recato nel punto più profondo della Fossa delle Marianne, il Challenger Deep, in un sottomarino stabilendo il record mondiale per la massima lunghezza percorsa e il massimo tempo trascorso a piena profondità dell’oceano. Lo scorso anno Harding andò nello spazio, prendendo parte al quinto volo commerciale di Blue Origin, la società spaziale di Jeff Bezos.

