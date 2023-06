Il batiscafo ha a bordo 5 persone tra cui il miliardario Hamish Harding

L’Associated Press ha diffuso le foto del “Titan”, il sommergibile disperso nell’Atlantico settentrionale nel momento in cui si immergeva. Intanto è corsa contro il tempo per individuare il batiscafo scomparso mentre si stava dirigendo nelle profondita dell’Oceano per ammirare il relitto del Titanic.

Il sommergibile in fibra di carbonio, parte di una spedizione di OceanGate Expeditions, ha a bordo cinque persone, fra cui è emerso che ci sono l’uomo d’affari britannico Hamish Harding, l’uomo d’affari pakistano Shahzada Dawood e il figlio Suleman. Ogni minuto che passa mette l’equipaggio del Titan in maggiore pericolo, dal momento che il sommergibile aveva una scorta di ossigeno di 96 ore quando si è immerso alle 6 del mattino circa locali di domenica, secondo quanto riferisce David Concannon, consulente di OceanGate. “È un’area isolata, ed è una sfida condurre una ricerca in un’area così isolata”, ha dichiarato il contrammiraglio John Mauger, comandante della Guardia costiera degli Stati Uniti, che sta cercando il Titan, “ma stiamo dispiegando tutte le risorse disponibili per assicurarci di poter localizzare l’imbarcazione e salvare le persone a bordo”.

Le foto prima dell’immersione del sommergibile

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata