Chi è Harding, il miliardario dei record che era a bordo, e come sono organizzati i viaggi di OceanGate: tutto ciò che c'è da sapere

Tentativi disperati di salvataggio nelle acque profonde dell’Oceano Atlantico alla ricerca di un’imbarcazione sommergibile (un sottomarino) tecnologicamente avanzata che trasportava cinque persone per visitare il relitto del Titanic, l’iconico transatlantico affondato più di un secolo fa.

Il tenente comandante Len Hickey ha dichiarato che un’imbarcazione della Guardia Costiera canadese e un aereo militare stanno assistendo le operazioni di ricerca, condotte dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti a Boston. Il contrammiraglio John Mauger, comandante della Guardia Costiera statunitense, ha dichiarato che ulteriori risorse arriveranno nei prossimi giorni. “È un’area remota, ed è una sfida condurre una ricerca in un’area remota“, ha detto. “Ma stiamo dispiegando tutte le risorse disponibili per assicurarci di poter localizzare l’imbarcazione e salvare le persone a bordo”. Secondo la Guardia Costiera, l’imbarcazione si è sommersa domenica mattina e la sua nave di supporto, il rompighiaccio canadese Polar Prince, ha perso il contatto con essa circa un’ora e 45 minuti dopo. La Polar Prince continuerà a effettuare ricerche in superficie per tutta la sera e gli aerei canadesi P8 Poseidon riprenderanno le ricerche in superficie e sottosuolo in mattinata, ha dichiarato la Guardia Costiera su Twitter.

Il sommergibile era gestito dalla OceanGate Expeditions. David Concannon, un consulente di OceanGate, ha dichiarato che il sommergibile aveva una scorta di ossigeno di 96 ore a partire dalle 6 circa di domenica. In un’e-mail inviata all’Associated Press, Concannon ha dichiarato che avrebbe dovuto partecipare all’immersione, ma che non è potuto andare a causa di un altro problema con un cliente. Ha detto che i funzionari stavano lavorando per portare al più presto sul sito un veicolo a comando remoto in grado di raggiungere una profondità di 6.000 metri (circa 20.000 piedi). Le spedizioni di OceanGate al sito del relitto del Titanic includono archeologi e biologi marini. L’azienda porta con sé anche persone che pagano per venire, note come “specialisti di missione”. Questi si alternano nell’uso dell’apparecchiatura sonar e svolgono altri compiti nel sommergibile da cinque persone. La Guardia Costiera ha dichiarato lunedì che a bordo c’erano un pilota e quattro “specialisti di missione”. OceanGate ha dichiarato che la sua attenzione è rivolta alle persone a bordo e alle loro famiglie. “Siamo profondamente grati per l’ampia assistenza che abbiamo ricevuto da diverse agenzie governative e compagnie di alto mare nei nostri sforzi per ristabilire il contatto con il sommergibile”, ha dichiarato in un comunicato.

Chi è Harding

L’uomo d’affari britannico Hamish Harding era uno degli specialisti della missione, secondo la Action Aviation, una società di cui Harding è presidente. L’amministratore delegato della società, Mark Butler, ha dichiarato all’AP che l’equipaggio è partito venerdì. Harding è un avventuriero miliardario che detiene tre Guinness World Record, tra cui quello della più lunga permanenza alla massima profondità dell’oceano da parte di una nave con equipaggio. Nel marzo 2021, insieme all’esploratore oceanico Victor Vescovo, si è immerso nella profondità più bassa della Fossa delle Marianne. Nel giugno 2022 è andato nello spazio con il razzo New Shepard di Blue Origin. Harding era “impaziente di condurre ricerche” sul sito del Titanic, ha dichiarato Richard Garriott de Cayeux, presidente dell’Explorers Club, un gruppo a cui Harding apparteneva. “Ci uniamo tutti alla fervida speranza che il sommergibile venga localizzato al più presto”, ha dichiarato in un comunicato.

I viaggi di OceanGate

La spedizione era il terzo viaggio annuale di OceanGate per ripercorrere il deterioramento del Titanic, che colpì un iceberg e affondò nel 1912, uccidendo tutti i circa 2.200 passeggeri e l’equipaggio, tranne circa 700. Dalla sua scoperta nel 1985, il relitto sta lentamente soccombendo ai batteri che mangiano il metallo. Alcuni hanno previsto che la nave potrebbe scomparire nel giro di qualche decennio, a causa dei buchi nello scafo e della disintegrazione delle sezioni. Il primo gruppo di turisti del 2021 ha pagato dai 100.000 ai 150.000 dollari a testa per partecipare al viaggio. A differenza dei sottomarini, che partono e tornano in porto con le proprie forze, i sommergibili richiedono una nave per essere lanciati e recuperati. OceanGate ha noleggiato la Polar Prince per traghettare decine di persone e il sommergibile fino al sito del relitto nell’Atlantico settentrionale. Il sommergibile avrebbe effettuato più immersioni in un’unica spedizione. La spedizione sarebbe dovuta partire da St. John’s, Terranova, all’inizio di maggio per concludersi alla fine di giugno, secondo i documenti depositati dalla società in aprile presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti in Virginia che supervisiona le questioni relative al Titanic.

Il sommergibile, chiamato Titan, è in grado di immergersi per 4.000 metri o 13.120 piedi “con un comodo margine di sicurezza”, ha dichiarato OceanGate nel suo deposito in tribunale. Pesa 9.072 chili in aria, ma è zavorrato per essere neutralmente galleggiante una volta raggiunto il fondale marino, ha dichiarato la società. Il Titan è realizzato in “titanio e fibra di carbonio” e ha dimostrato di “resistere alle enormi pressioni delle profondità oceaniche”, ha dichiarato OceanGate. OceanGate ha dichiarato alla corte che il viewport del Titan è “il più grande di qualsiasi altro sommergibile per immersioni profonde” e che la sua tecnologia fornisce una “vista senza pari” dell’oceano profondo. In un deposito giudiziario del maggio 2021, OceanGate ha affermato che il Titan è dotato di una “funzione di sicurezza senza precedenti” che valuta l’integrità dello scafo durante ogni immersione.

Durante la spedizione del 2022, OceanGate ha riferito che il sommergibile ha avuto un problema alla batteria durante la prima immersione e ha dovuto essere attaccato manualmente alla piattaforma di sollevamento, secondo quanto riportato in un documento del tribunale di novembre. “In condizioni di mare aperto, il sommergibile ha subito danni modesti ai suoi componenti esterni e OceanGate ha deciso di annullare la seconda missione per le riparazioni e i miglioramenti operativi”, si legge nel documento. Tuttavia, sono seguite altre missioni. La società ha riferito che l’anno scorso 28 persone hanno visitato il sito del relitto. Da AP

