Un sommergibile usato per portare turisti a vedere il relitto del Titanic è scomparso nell’Oceano Atlantico. Secondo quanto scrive il sito della britannica Bbc sono subito partite le operazioni di ricerca e salvataggio. La guardia costiera di Boston ha dichiarato che lunedì era in corso un’operazione di ricerca del sommergibile. Non è chiaro quante persone fossero a bordo al momento della scomparsa.

Piccoli sottomarini portano occasionalmente turisti paganti a vedere il relitto del Titanic. Il famoso relitto si trova a 3.800 metri di profondità sul fondo dell’Atlantico, a circa 600 km dalla costa di Terranova, in Canada. La nave, che era la più grande dell’epoca, colpì un iceberg durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York nel 1912. Dei 2.200 passeggeri e dell’equipaggio a bordo, più di 1.500 morirono. Il Titanic è stato ampiamente esplorato da quando il relitto è stato scoperto nel 1985.