Scontro tra Netanyahu e l'opposizione. Il premier è pronto ad andare avanti con il progetto di revisione

Avanti con il progetto di riforma del sistema giudiziario. E’ ciò che intende fare il premier israeliano Benjamin Netanyahu assieme al proprio esecutivo. Lo ha ribadito durante una riunione di gabinetto a Gerusalemme. La decisione, però, ha scatenato fin dal primo momento ulteriori attriti con le opposizioni. A essere contrario alla revisione giudiziaria è Yair Lapid, capo del partito Yesh Atid. “L’annuncio di Netanyahu di voler portare avanti il colpo di Stato danneggerà in modo critico l’economia, metterà in pericolo la sicurezza e farà a pezzi il popolo israeliano. Lotteremo con i membri della coalizione della Knesset per assicurarci che ciò non accada”, ha detto Lapid in un videomessaggio.

