Il premier durante una riunione di gabinetto: "Faremo tutto il necessario per proteggerci dall'aggressione di Teheran"

Benjamin Netanyahu si oppone a qualsiasi accordo per il programma nucleare iraniano. Lo ha ribadito durante una riunione del gabinetto israeliano a Gerusalemme. “Abbiamo chiarito che il nostro Stato farà tutto ciò che deve fare, da solo, per proteggersi dall’aggressione dell’Iran”, ha detto il premier. “Ci opponiamo in primo luogo all’accordo originale, noto come JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), che non farà altro che spianare all’Iran la strada verso una bomba nucleare e gli fornirà decine o centinaia di miliardi di dollari”, ha aggiunto.

