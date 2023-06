Carlo III ha partecipato alla Trooping The Colour a Londra. Una parata realizzata ogni anno per il compleanno del re britannico. Cerimonia importante e iconica a cui partecipano quasi tutti i membri della Famiglia Reale. Il sovrano assieme alla regina Camilla, il principe William, la principessa Kate si sono anche affacciati al balcone di Buckingham Palace per salutare la folla. Carlo III compirà 75 anni il 14 novembre, ma il compleanno del re viene festeggiato due volte: privatamente il giorno stesso e pubblicamente nel mese di giugno, in questo caso oggi 17, come volle Giorgio II nel 1748.

