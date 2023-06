Il festival finisce domenica 18 giugno

A Fanø, sulla costa occidentale della Danimarca, si è aperto uno dei più grandi festival di aquiloni del mondo. Da giovedì 15 giugno a domenica 18 giugno, i visitatori e gli appassionati di aquiloni potranno ammirare fino a 20mila aquiloni che svolazzano con la brezza del Mare del Nord lungo 15 chilometri di spiaggia. Fanø è esposta a venti forti e costanti provenienti da ovest, che passano sul terreno piatto dell’isola e sulle dune, consentendo un flusso d’aria ininterrotto. Quest’anno il festival ha invitato 25 maestri aquilonisti dalla Cina, nota come il luogo di nascita degli aquiloni. Gli aquiloni cinesi sono realizzati in bambù, carta e seta e sono delicati, mentre quelli occidentali utilizzano materiali come la fibra di vetro o il nylon.

