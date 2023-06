Tre persone sono morte, decine i feriti

Un tornado, giovedì pomeriggio, ha devastato la città di Perryton, in Texas, Usa. Tre persone sono morte, decine i feriti. Il fenomeno metereologico si è diffuso in buona parte degli Stati meridionali creando numerosi danni. I funzionari locali, inoltre, hanno dichiarato che non sono state fornite informazioni immediate sulle dimensioni e sulla velocità del vento.

