Così il presidente russo durante la sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo

Vladimir Putin parla della guerra in Ucraina: “E’ stata iniziata dal regime di Kiev con il sostegno di sponsor in Occidente”, ha detto il presidente russo durante la sessione plenaria del Forum economico internazionale di San Pietroburgo. “La guerra è stata iniziata dal regime ucraino con il sostegno dei suoi sponsor in Occidente nel 2014. Ma nessuno ne parla. Aviazione, carri armati, artiglieria sono stati usati contro il Donbass. Cos’è questa, se non una guerra? Ed è durato per quasi 9 anni”, ha argomentato.

Zelensky è una vergogna per il popolo ebraico

“I miei amici ebrei mi dicono che Zelensky non è un ebreo ma una vergogna per il popolo ebraico”, ha aggiunto il presidente russo Putin. Secondo il leader del Cremlino il presidente ucraino “sta coprendo i neonazisti con le sue azioni, elevando i successori di Hitler sul piedistallo”.

Putin chiede minuto di silenzio a Forum San Pietroburgo

Il presidente Putin ha chiesto un minuto di silenzio per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso lunedì scorso a Milano, al Forum economico internazionale di San Pietroburgo. Putin ha definito Berlusconi “una personalità globale che ha fatto molto per costruire relazioni a lungo termine fra la Federazione Russa e la Nato”. Lo riporta Ria Novosti.

