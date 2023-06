I resti sono stati rinvenuti nella periferia di Lima, accanto al campo da calcio dello Sporting Cristal

Scoperta sensazionale in Perù: degli archeologi hanno trovato i resti di una mummia di epoca pre-ispanica sulla cima di una collina nella periferia di Lima, accanto al campo da calcio dello Sporting Cristal (club che milita nella Liga 1 peruviana). L’archeologo e direttore del centro storico e culturale del Comune di Rímac, Miguel Aguilar, ha dichiarato che la mummia sarebbe vissuta circa 3mila anni fa ed era stata sepolta con un rituale che comprendeva foglie di coca e conchiglie. “Si tratta di un individuo adulto che aveva all’incirca tra i 20, 30 e 45 anni”, ha detto Aguilar. Gli esperti ritengono che il sito in cui sono stati rinvenuti i resti fosse speciale per le comunità pre-ispaniche e prendesse il nome di huaca, parola quechua che significa oracolo o luogo sacro. Secondo il ministero della Cultura, a Lima ci sarebbero più di 400 huacas.

