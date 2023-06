Frame di un video - Ap

Thorpe ha detto che Van l'ha palpeggiata in una tromba delle scale dove non c'erano telecamere di sicurezza, lui nega le accuse

Il principale partito di opposizione australiano ha espulso giovedì un senatore dopo che una senatrice lo ha accusato di averla aggredita sessualmente. Il leader dell’opposizione Peter Dutton ha dichiarato di aver espulso il senatore David Van dal Partito liberale conservatore in seguito alle accuse di molestie e aggressioni sessuali mosse in Parlamento mercoledì sera dalla senatrice indipendente Lidia Thorpe. Van rimane senatore, ma non rappresenta più il Partito Liberale. Van ha negato le accuse: secondo i privilegi parlamentari, nessuno può essere citato in giudizio per diffamazione per qualsiasi cosa detta in Senato.

I leader politici si sono scusati l’anno scorso con i dipendenti che hanno sopportato decenni di bullismo, molestie e aggressioni sessuali all’interno del Parlamento, scoperti da un’indagine del commissario nazionale per la discriminazione sessuale. L’indagine è stata avviata in seguito alla denuncia di una collaboratrice di essere stata violentata mentre era ubriaca da un collega nell’ufficio di un ministro nel 2019. La collaboratrice ha accusato l’allora governo conservatore di aver trattato la sua denuncia di stupro come un problema politico e di averla dissuasa dal presentare denuncia alla polizia.

Thorpe ha dichiarato giovedì al Senato che Van l’ha molestata nel periodo in cui le denunce di quella ollaboratrice hanno attirato l’attenzione dei media nazionali due anni fa. Il governo precedente aveva accolto la richiesta di Thorpe di spostare Van in un altro ufficio per ridurre la loro interazione mentre andavano e tornavano dal Senato. Thorpe ha detto che Van l’ha palpeggiata in una tromba delle scale dove non c’erano telecamere di sicurezza. “Ci sono diverse concezioni di ciò che equivale a una violenza sessuale. Quello che ho sperimentato è stato essere seguita, proposta aggressivamente e toccata in modo inappropriato”, ha detto Thorpe in lacrime al Senato. Ha detto che non si sarebbe rivolta alla polizia o a un tribunale civile, ma ha presentato un reclamo all’indipendente Parliamentary Workplace Support Service, che gestisce i reclami sul posto di lavoro. Van ha accolto con favore l’indagine del servizio su quelle che ha definito “affermazioni oltraggiose“. “Le accuse della senatrice Thorpe sono inventate dall’inizio alla fine. Nulla di ciò che ha affermato su di me è veritiero”, ha dichiarato Van al Senato.

Esiste uno schema che vede i legislatori australiani di sesso maschile usare comportamenti sessisti e offensivi per minare le loro avversarie femminili. Dutton ha suggerito che le accuse di Thorpe non sono state l’unica ragione per cui Van è stata espulsa dal partito.

