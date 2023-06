A bordo un gruppo di invitati a un matrimonio nella città di Greta

Almeno 10 persone sono morte in Australia in un incidente che ha coinvolto un bus che trasportava un gruppo di invitati a un matrimonio. Almeno 25 i feriti che sono stati trasportati negli ospedali della zona in elicottero. L’autista dell’autobus, un uomo di 58 anni, è stato arrestato. L’incidente è avvenuto poco dopo le 23:30, in condizioni di nebbia, presso una rotatoria sulla Wine Country Drive nella città di Greta.

