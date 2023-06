La struttura era disabitata

Gigantesco incendio a Chicago, negli Stati Uniti. A prendere fuoco un edificio che sembrerebbe fosse sfitto. In fiamme tutti e tre i piani della struttura che si trova nello storico quartiere di Bronzeville. I vigili del fuoco non hanno segnalato feriti, ma non avevano ancora perlustrato la struttura andata a fuoco.

