E' la prima volta nella storia Usa che un ex presidente affronta accuse federali

Donald Trump è arrivato al tribunale federale di Miami per consegnarsi alle autorità giudiziarie. Dopo l’espletamento delle formalità, l’ex presidente comparirà in aula, dove gli verranno contestati i 37 capi di imputazione relativi alla vicenda dei documenti top secret custoditi a Mar-a-Lago. E’ la prima volta nella storia Usa che un ex presidente affronta accuse federali.

