Il presidente Zelensky: "Sono in corso battaglie brutali ma stiamo vedendo ri isultati"

Prosegue la controffensiva Ucraina nell’area di Zaporizhzhia. Truppe ucraine stanno cercando di avanzare a sud della città di Orikhiv per la seconda notte consecutiva. Lo riporta la Bbc, citando un alto funzionario della difesa ucraino secondo cui la Russia si trova in una fase di “difesa attiva”. Secondo l’emittente britannica l’Ucraina sta cercando di riconquistare l’accesso al Mar d’Azov per eliminare un ponte terrestre con la Crimea.

Zelensky: “In corso battaglie brutali ma stiamo vedendo risultati”

“Sono in corso battaglie molto brutali, ma stiamo vedendo i risultati”. Così Volodymyr Zelensky in un discorso video pronunciato nella notte in merito alla controffensiva in corso nel paese. Il presidente ucraino ha anche affermato di essere “in costante comunicazione con i militari” coinvolti nelle aree più calde del conflitto.

Zelensky: “Russi colpiscono punti di evacuazione a Kherson”

Dopo la distruzione della diga di Kakhovka e i conseguenti allagamenti, i russi “continuano a bombardare Kherson e le comunità della regione, che sono già state inondate dai terroristi. Stanno persino bombardando i punti di evacuazione, che è una manifestazione del male che forse nessun terrorista al mondo, ad eccezione di quelli russi, ha mai fatto”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Gli occupanti hanno completamente abbandonato al loro destino le persone sulla riva sinistra della regione di Kherson. La catastrofe, in quella zona, è in espansione da due giorni. Anche questa è una decisione assolutamente consapevole della leadership russa”, continua.

Mosca: “Oltre 22mila edifici residenziali allagati nel Kherson”

Il numero di edifici residenziali che sono stati allagati a causa del cedimento della diga di Kakhovka nella regione di Kherson è aumentato a quasi 22.300 unità. Lo riporta la Tass, che cita i servizi di emergenza. “Secondo gli ultimi dati, quasi 22.300 edifici residenziali sono stati allagati in 17 insediamenti. Il livello dell’acqua a Nova Kakhovka è sceso di 2 metri, sino a 10 metri”, ha spiegato una fonte dei servizi di emergenza, aggiungendo che nei centri di accoglienza temporanea si trovano 1.117 persone, tra cui 110 bambini e 35 disabili.

Allarmi aerei in quasi tutto il territorio

Allarmi aerei sono risuonati a partire dalla mezzanotte, a Kiev, e in diverse regioni dell’Ucraina. L’allarme aereo è scattato, poco dopo, in quasi tutto il territorio ucraino. Il gruppo di monitoraggio sta scrivendo sulla minaccia di attacchi missilistici. La difesa aerea funziona nelle regioni. Lo riporta RBC-Ucraina, facendo riferimento alla mappa degli allarmi aerei Il ministero degli affari interni ha riferito sul lavoro della difesa aerea.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata