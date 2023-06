Il presidente francese: "I nostri pensieri sono rivolti alle loro famiglie". Metsola: "Sconvolta"

“Un attacco assolutamente vile questa mattina in un parco di Annecy. Bambini e un adulto sono tra la vita e la morte. La nazione è sotto shock”. Lo scrive in un tweet il presidente francese Emmanuel Macron, commentando quanto accaduto nella cittadina sulle alpi francesi, dove un uomo ha aggredito con un coltello un gruppo di bambini, ferendone almeno 4. “I nostri pensieri sono rivolti a loro, alle loro famiglie e ai servizi di emergenza”, aggiunge Macron nel tweet.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023