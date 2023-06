Il presidente della Cei in missione di pace in Ucraina

Prima giornata di colloqui a Kiev per il cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa in missione di pace per il conflitto tra Russia e Ucraina. “La Chiesa farà tutto il possibile per proteggere la vita dei bambini“, ha dichiarato il presidente della Cei in un incontro con il commissario parlamentare ucraino per i diritti umani, Dmytro Lubinets, secondo quanto riporta l’agenzia Ukrinform. “È inaccettabile – ha sottolineato Zuppi – che la violenza di questa guerra abbia colpito i bambini. Papa Francesco, parlando dell’Ucraina, ha usato un’espressione molto bella: ‘Le tue lacrime sono le mie lacrime, il tuo dolore è il mio dolore’. E oggi dico che i vostri figli sono i nostri figli, posso parlare di questo perché tanti bambini sono venuti in Italia. È stato molto bello vedere l’ospitalità con cui gli italiani hanno accolto i bambini ucraini”.

