La telecamera di sicurezza di una casa a Burke registra un boato

Le telecamere di sicurezza di una casa privata a Burke, in Virginia, Stati Uniti, hanno registrato il rumore di un’esplosione. Potrebbe essere legata all’incidente avvenuto domenica pomeriggio quando un velivolo si è schiantato nella foresta St. Mary’s Wilderness. Secondo la Federal Aviation Administration, un aereo privato era decollato domenica da Elizabethtown, nel Tennessee, ed era diretto all’aeroporto MacArthur di Long Island. Inspiegabilmente poi ha invertito la rotta ed è sceso sopra la zona di Washington, prima di schiantarsi su un terreno montuoso vicino a Montebello. Due caccia americani sono intervenuti per cercare di intercettare il velivolo. A seguito dell’incidente non sono stati trovati sopravvissuti.

