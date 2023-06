Le due imbarcazioni sono passate a meno di 150 metri di stanza l'una dall'altra

Una nave da guerra cinese ha sfiorato, passando a meno di 150 metri di distanza, il cacciatorpediniere USS Chung-Hoon americano nello stretto di Taiwan. La nave occidentale faceva parte di una missione congiunta tra Stati Uniti e Canada. Lo riporta il Global News, il cui reporter stava viaggiando a bordo di un’altra nave della missione, la HMCS Montreal, fregata canadese.

Secondo la descrizione del giornalista, una nave dell’esercito cinese ha preso velocità per poi tagliare la rotta davanti alla prua del cacciatorpediniere a cui è stato comunicato di cambiare rotta per evitare la collisione. Gli americani hanno prima chiesto ai cinesi di stare alla larga dalla nave, ma alla fine il Chung-Hoon ha dovuto cambiare rotta e rallentare per evitare uno schianto.

La Chung-Hoon e la Montreal hanno navigato insieme nel Mar Cinese Meridionale per quasi una settimana prima di entrare nello Stretto di Taiwan. Global News ha visto navi da guerra cinesi pedinare la nave canadese in più occasioni, durante il suo transito.

