“L’Ucraina è pronta a entrare nella NATO“. Lo ha detto il leader di Kiev Volodymyr Zelensky, a margine del vertice della Comunità politica europea (CPE) in Moldavia, dove è stato accolto dalla presidente Maia Sandu. Dopo una cerimonia di benvenuto a Bulboaca, Zelensky ha ringraziato Sandu per aver ospitato i rifugiati ucraini durante la guerra. Zelensky ha sottolineato come sia importante per l’Alleanza Atlantica avere l’Ucraina tra i suoi membri, avvertendo, inoltre, di una possibile aggressione russa in altre parti d’Europa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata